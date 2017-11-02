"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

В самом северном городе Среднего Урала набирает силу экологический скандал. 6 ноября 2017 года жители 16-тысячного Ивделя выходят на митинг. Как говорится в официальном распоряжении - обсудить "достижения Великой Октябрьской социалистической революции и проблемы в сферах экологии, ЖКХ и социально-экономической политики".

Горожане намерены спасти реку Ивдель, питающую город. И митинг для них – попытка заявить о грядущем экологическом коллапсе и о своем праве на чистые водоемы и чистый воздух. Вот уже год, как уральцы ежедневно наблюдают за меняющей цвет рекой. Ивдельчане, ранее никогда не знавшие проблем с водой, вынуждены покупать бутилированную воду и делать запасы на родниках. По их словам, в реке из-за превышения содержания вредных веществ пропала вся рыба.

Инициативная группа горожан возглавила официальное движение "Экология Ивделя". Уральцы своими силами проводят экспертизы и собирают информацию о том, кто и что загрязняет реку.



Было - стало.

По мнению людей, грязь несет впадающая в Ивдель речка Тальтия, которая, в свою очередь, стала "мусоркой" для разработчиков медного рудника. Отработку Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд (примерно в 40 километрах от Ивделя) осуществляет Северный медно-цинковый рудник ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК).

"В верховьях река Ивдель чистая. А Тальтия, которую запоганили, впадает в Ивдель и несет всю грязь в город. Очистных сооружений на речке как таковых нет, потому что она всегда была чистая, периодически ее только хлорировали. Кроме того, только одна треть города пользуется централизованным водоснабжением. Все остальное – это частный сектор. Люди с реки воду берут. Нельзя отрицать и круговорот воды в природе. Тяжелые металлы поднимаются в воздух. Смертность – кошмар! Люди умирают от воспаления кишечника. У нас город маленький, все друг друга знают. Человек ходил–ходил, а потом раз – и его нет", - рассказывает "Уралинформбюро" жительница Ивделя Наталья Чепченко.

Соответствующая информация содержится и в ответе Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО. Как сообщили в ведомстве, проведенные лабораторные исследования, измерения и испытания установили, что загрязнение реки Ивдель осуществляется с ее притока Тальтии.



Так выглядит река Ивдель сегодня

"Источником загрязнения р. Тальтия могут являться подотвальные воды отвалов скальных и рудных пород и слабоминирализованных пород Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд, отработку которого осуществляет Северный медно-цинковый рудник ОАО "Святогор". Других хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную деятельность, которая может оказать воздействие на водный объект, в данном районе нет", - говорится в официальном ответе ведомства.

Замначальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов Елена Киткина пояснила, что административное расследование в отношении "Святогора" еще ведется и, возможно, потребует несколько недель. "Загрязнение реки подтвердилось, предположительно, есть основания для возбуждения дела", - уточнила специалист.

Между тем, в пресс-службе УГМК "Уралинформбюро" сообщили, что деятельность АО "Святогор" по добыче природных ископаемых находится на контроле у Североуральского отдела регионального Роспотребнадзора. И в отчетах, которые предоставляются в ведомство ежемесячно, неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.

"В ответе Росприроднадзора говорится о предполагаемом влиянии рудников "Святогора" на загрязнение реки Тальтия. В документе нет прямого указания на то, что именно стоки Шемурского месторождения стали причиной гибели рыб и изменения окраса воды", - сообщили в компании. Там также добавили, что запросили в Роспотребнадзоре результаты анализов проб, отобранных в реке в октябре, и предоставят документ, как только он будет получен.

Изменение цвета реки жители Ивделя заметили еще прошлой зимой. "Проступили зеленые пятна. Появились проталины ярко-зеленого цвета. Весной случилось большое половодье, и было непонятно – темная река и темная. Когда вода успокоилась, стало заметно, что вода приобрела темно-зеленый цвет, тогда как раньше каждый камушек было видно. Знакомые, которые работают в СЭС, говорят, что в водопроводной воде очень много примесей тяжелых металлов. А друзья-рыбаки отмечают, что рыба в реке исчезла - сейчас ее нет вообще", - рассказывает жительница Ивделя Людмила Ковзик.



Серо-белый налет на камнях в реке Тальтия

В "багаже" у защитников водных ресурсов – видеофайлы. "На кадрах видно, как смывы с медных отвалов идут прямо в болото, которое, как губка, накапливает химию. Ручейки стекаются в Тальтию", - рассказывает Наталья Чепченко.

В одном из видео говорится про "смерть" реки Тальтия. "С рекой произошла беда страшная. Вода коричневого цвета, по ней бежит пена. Скапливается в отстойниках, у берегов. Прозрачность воды отсутствует, сантиметров 30 - и дна уже не видно. На камнях - серый налет. Все дно реки покрыто таким налетом. Камни, которые высыхают, становятся белыми", - рассказывает автор видео, отмечая, что раньше Тальтия была нерестилищем тайменя и хариуса. А сегодня это "мертвый канал с технической водой".

Другие потенциальные виновники загрязнения – муниципальные предприятия города. Год назад прокуратура "ловила за руку" МУП "Теплоснабжение", которое сбрасывало сточные воды в реки Ивдель и Лозьва, не имея на то разрешения.

Жители города настаивают на том, чтобы были проведены независимые экспертизы, а к ответственности привлечены все виновные. Главная задача на сегодня – выяснить причину загрязнения и устранить его очаг.

Вместо того, чтобы бороться с загрязнением реки, местные власти предлагают расширять производство. В октябре в городе прошли публичные слушания по вопросу расширения и углубления рудника. Горожане потребовали срочно перевести Ивдель на артезианское водоснабжение. Глава ГО Петр Соколюк, в свою очередь, предложил заказать "Святогору" проект водозабора стоимостью 14 миллионов рублей, чтобы через два года можно было пить чистую воду. Однако есть условие – необходимо согласие горожан на расширение рудника. Естественно, большинство проголосовали против.

Петр Соколюк попытался успокоить взволнованных горожан, сославшись на заключения Роспотребнадзора – "угрозы для здоровья нет". По его словам, вода в реке Ивдель опасна не для людей, а только для... рыб.

"У нас единственное, что показывает постоянно превышение, — либо марганец, либо алюминий. Но есть вторые нормы, для рыбы они не в норме. Эти нормы для рыбы не подходят. Мы лучше рыб!", - заключил градоначальник.

Жизнерадостность Соколюка уральцев не успокоила. "Самое страшное, когда руководитель города - против населения. Естественно, у людей обида. Никакой ближайшей перспективы оздоровления атмосферы нам не дают. Есть только дальняя, поэтому народ и возмущается", - говорит Наталья Чепченко.

Местные жители призывают всех желающих приехать и собственными глазами увидеть "кислотные подотвальные стоки и пузырящиеся, кипящие невесть от чего, ближайшие к отвалам реки рыже-буро-зеленого цвета, впадающие в Ивдель".



Горожане делятся в соцсетях снимками некогда прозрачной питьевой реки Ивдель.

За помощью горожане обращаются к полпреду президента в УрФО, в прокуратуру Свердловской области и региональное минприроды. Кроме того, на платформе change.org появилась петиция, авторы которой просят принять меры по установлению и устранению очагов загрязнения горных рек, находящихся на территории Ивдельского района. На сегодня документ подписали свыше 1,7 тысячи человек.

Стоит отметить, что ситуация с питьевыми водоемами вызывает крайне серьезные опасения. По данным федерального Роспотребнадзора, в прошлом году в стране почти в 3 раза – до 19 000 случаев - выросло количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой воды. Кроме того, на 2% (до 1,486 миллиона) увеличилось количество вызванных этим новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, областные водопроводы подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. В число "двоечников" по этим параметрам попадает и Ивдель.

Кристина ШАБУНИНА

Фото, видео: Дмитрий Плодущев, Сергей Брусницын, Александр Туснолобов.

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