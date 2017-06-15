Родители Димы Пескова "свое" уже получилиСегодня в 13:43
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Лесной урок для всех остальных.
За поисками 4-летнего Димы Пескова несколько дней следила вся Свердловская область. А его обнаружению радовалась уже вся страна. Сейчас мальчик находится в реанимации ОДКБ №1, его жизни ничего не угрожает. А вот родителям угрожает уголовное дело, заведенное еще во время поисков мальчика в лесу. Были ли нарушены права ребенка и стоило ли подозревать в ЧП отца - ситуацию в эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" проанализировал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
- Игорь Рудольфович, как вы оцениваете организацию поисков Димы Пескова?
- Мы давно работаем с отрядом "Сокол", проводили ряд мероприятий по профилактике пропажи детей. У меня на телефоне стоит приложение: когда появляется информация о пропаже ребенка, мне сразу приходит оповещение. В этой ситуации было так же. Мы все время были на связи с отрядом.
Этот случай показал, что у нас огромное количество неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь. И можно закрыть глаза, что многие приехали неподготовленными, люди понятия не имели, что придется идти в болото. Самое главное – порыв души оказать помощь.
Хотя непрофессионалы иногда могут и навредить: следы затоптать, на квадроцикле проехать. Здесь требуется регулировка. И эта операция показала, что волонтеры, МЧС и полиция могут взаимодействовать. Хорошо себя показали и местные органы власти: было организовано питание, снабжение водой.
- Вы видите вину родителей в случившемся?
- Есть горячие головы, которые говорят: "Родители виноваты, давайте привлекать родителей, давайте их накажем". Я тут вспоминаю строчку из песни Высоцкого: "Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!". Их уже рассудила жизнь. Куда-то вызывать и говорить, что вы неправильно себя вели, нет смысла. Никакая комиссия не произведет такого впечатления, как то, что с ними произошло. Родителям надо дать успокоиться. Они и так все поняли.
Хотя я себе не представляю, как можно отправить 4-летнего пацана одного куда-то. У меня на выходных был 6-летний внук, ну, куда его отправишь?
- В начале поисков следователи подозревали родителей. Правильны ли были их действия?
- Со следователями мы тоже общались. Сейчас есть недовольные их работой – якобы родителей допрашивали с пристрастием. Но это работа следователей. Эти правила написаны кровью. У нас, к сожалению, было несколько случаев, когда преступления прикрывали пропажей детей. И следователи должны исключить эту вероятность, что они и сделали. Именно следователи сказали, что родители невиновны, и нужно бросить все усилия на поиски.
- Но расследование уголовного дела продолжается. Может оно быть переквалифицировано на статью "Оставление в опасности"?
- Я думаю, дело будет закрыто в скором времени. Менять ли статью и обвинять родителей – дело специалистов. Мне сложно это доказать. Отношения детей и родителей в ведомстве следственных органов, полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Мы же вмешиваемся, если права ребенка нарушают органы государственной власти, должностные лица. Если бы полиция не выехала, МЧС что-то не до конца сделали, мы бы их "накручивали".
А о родителях – люди уже получили такой урок, что не дай Бог никому.
- Как предостеречь родителей от подобных ситуаций?
- Этот случай можно положить в основу всей работы с родителями по безопасности детей. Кажется, есть определенный список угроз. Но нужно понимать: опасность может возникнуть совершенно на "пустом месте". Когда с тобой ребенок – это уже особая ситуация.
Взрослый обязательно должен все всегда контролировать. Кстати, падение из окон из той же серии. Отвлекся, не то сделал, отошел, ребенок выпал. 50% травмирования детей в ДТП – результат действий родителей. Не пристегнули, кресло не поставили. Мол, а зачем, у меня стаж большой. А навстречу тебе новичок выезжает. Опасность может "выехать" где угодно.
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
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