Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В Актюбинской области (Казахстан) задержали троих водителей автобуса, который сгорел на трассе 18 января. В огне тогда погибли 52 гражданина Узбекистана.

В ходе следствия было установлено, что автобус вспыхнул из-за паяльной лампы, которую держали в салоне для обогрева. Соответственно, водители нарушили правила эксплуатации транспортного средства и правила пожарной безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области.

Всех троих водителей водворили в изолятор временного содержания в Актобе. Их подозревают в нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

По этой статье мужчинам грозит 5-10 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности на срок до семи лет.

Ход расследования контролируют Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Казахстана.

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