Их депозиты оказались неучтенными.

Выборочная проверка выявила в банке "Югра" неучтенные вклады. Их объем может составить порядка 75 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки банка.

"Забалансовые" депозиты открывают в испытывающих трудности финучреждениях в случаях, когда ЦБ РФ вводит ограничения по привлечению средств населения. Подобные вклады не отражаются в отчетности и не страхуются в системе АСВ, передает "Уралинформбюро".

По данным регулятора, в последние месяцы в отчетности "Югры" прослеживались признаки фальсификации, возможного вывода активов и махинаций с вкладами. В частности, банк вел агрессивную политику по привлечению средств (предлагал высокие ставки по вкладам, организовал масштабную рекламную кампанию), но рост остатков средств физических лиц на балансе оставался небольшим.

Эксперты считают, что наличие 75 миллиардов рублей на "забалансовых" вкладах грозит "Югре" лишением лицензии, а вкладчикам - потерей денег.

Впрочем, за неучтенный вклад можно побороться. Для этого нужно обратиться с заявлением во временную администрацию банка, АСВ и Службу защиты прав потребителей ЦБ РФ. К обращению стоит приложить копии всех документов, подтверждающих открытие вклада. Лучше, если заявление будет коллективным.



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