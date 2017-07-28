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ЦБ РФ лишил банк "Югра" лицензииСегодня в 13:44

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Ранее туда ввели временную администрацию.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Приказ вступил в действие 28 июля 2017 года.

10 июля в "Югру" на 6 месяцев ввели временную администрацию, передает "Уралинформбюро". Причиной этого стало неустойчивое финансовое положение кредитного учреждения. Спустя 16 дней банк обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать решения и действия ЦБ РФ незаконными.

Ранее по теме:
Банк "Югра" передали временной администрации

Банк "Югра" подал в суд на ЦБ РФ

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