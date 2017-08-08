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ЦБ требует признать банк "Югра" банкротомСегодня в 10:20

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Регулятор направил заявление в суд.

Центробанк России направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой признать банк "Югра" банкротом, пишет РИА "Новости".

28 июля у банка "Югра" отозвали лицензию, а до этого, 10 июля, ввели временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов. Это решение регулятор принял после проведения внеплановой проверки в банке из-за сбоя его работы.

Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 миллиардов рублей, при этом отрицательный капитал финорганизации оценили в 7,04 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

20 июля вкладчики начали получать компенсаций через Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

В настоящее время представители банка "Югра" оспаривают принятые ЦБ меры в суде. Заседание по иску финорганизации назначено на 15 августа.

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