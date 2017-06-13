В районе пропажи рыщет медведь.

В лесу у Рефтинского водохранилища (вблизи Асбеста) третьи сутки ищут четырехлетнего ребенка, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 10 июня мальчик вместе с родителями отдыхал на берегу. Отец взял сына с собой в чащобу, но ребенок попросился обратно на берег - к маме, и мужчина отпустил его одного.

К настоящему моменту мальчика ищут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и добровольцы. Однако ранее количество волонтеров пришлось сократить - в субботу вечером одна из поисковых групп в лесу столкнулась с медведем. По этой причине не имеющих профессиональной подготовки участников поисков было решено отозвать.

Сейчас поисковые группы, выстроившись в цепочки, продолжают прочесывать участок в районе линии ЛЭП, неподалеку от которой были, предположительно, обнаружены детские следы. Также полиция осматривает все строения, ямы и подвалы, где мог укрыться ребенок.

Родители малыша тем временем участвуют в оперативно-следственных действиях. Их показания дважды были проверены на детекторе лжи.

Как ранее сообщили местные рыбаки, ребенок ушел в противоположную от своей палатки сторону. Вблизи местного летнего лагеря "Искорка" (на месте происшествия) продолжает функционировать оперативный штаб. 12 июня по указанию руководства ГУ МВД по Свердловской области дополнительно на поиски направили личный состав территориальных отделений полиции Богдановича, Камышлова и Пышмы.