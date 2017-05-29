Подана заявка на митинг.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге подали в министерство общественной безопасности Свердловской области заявку на проведение митинга. Планируется, что мероприятие в столице Урала пройдет 12 июня, как и во многих других городах России.

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель предвыборного штаба Навального Виктор Бармин, документы были переданы утром 29 мая. У министерства есть 3 дня, чтобы принять решение по заявке.

Подготовка оппозиции к масштабному мероприятию началась давно. В начале прошлой недели екатеринбургский штаб Навального объявил набор помощников, которые должны будут сработать в качестве юристов на митинге 12 июня.

Грядущая акция подхватит волну митингов, прошедших по стране 26 марта, - протестующие так и не увидели реакцию властей на расследование Навального об имуществе председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Примечательно, что в Екатеринбурге мартовский митинг оппозиции так и не согласовали - тем не менее, в центре города собрались около 2500 человек, 12 протестующих задержали.

Ранее по теме:

Штаб Навального в Екатеринбурге рекрутирует юристов

Екатеринбургские сторонники Навального готовят митинг против Медведева

Навальный рассекретил "империю Медведева"

Бесплотный протест