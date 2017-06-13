По пути на митинг.

12 июня в Екатеринбурге состоялась вторая массовая акция, организованная местным штабом Алексея Навального. Митинг в сквере на пересечении улиц 8 марта и Большакова стал продолжением прошедших 26 марта протестных мероприятий - митинга в Историческом сквере и шествия до Ельцин-Центра. Тогда сторонники оппозиционера по всей стране требовали от федерального правительства ответной реакции на фильм Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось о наличии коррупционных схем в высших эшелонах власти. Не дождавшись ответа, Навальный призвал своих последователей к новым акциям.

В Екатеринбурге июньский митинг, в отличие от мартовского, был согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области. Площадку для акции огородили металлическими заборчиками, а на входах-выходах встали полицейские, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Против последователей Навального в этот раз выступила погода - менее чем за час до митинга по центру уральской столицы ударила гроза. Десятки участников решили пережидать ливень на выходе со станции метро "Геологическая", лишь самые отчаянные решились на километровый спурт до места проведения акции - до сквера добирались, прыгая через глубокие лужи и уворачиваясь от фонтанов воды, поднимаемых мчащимися по 8 марта автомобилями. В итоге начало митинга, назначенное на 14.00, пришлось отложить до окончания дождя, затем еще некоторое время потребовалось, чтобы дождаться опаздывающих и убрать воду со сцены.



Первым слово взял координатор штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин. Поначалу он ограничился кратким приветствием и напомнил о регламенте - каждому выступающему дается не более 2 минут на то, чтобы выразить свои мысли. По ходу митинга Бармин активно включался в скандирование лозунгов.



В первых рядах встали самые ярые сторонники Навального - преимущественно молодежь. Школяры и студенты с видимым удовольствием подхватывали звучавшие со сцены лозунги, а вставшие, как полагается, вместе с ними в толпе зазывалы "подогревали" собравшихся своими кричалками в паузах между выступлениями.



За наиболее активными участниками митинга приглядывали расположившиеся у сцены офицеры полиции.



Перед началом митинга организаторы раздали пришедшим заранее заготовленную атрибутику, но некоторые явились со своими плакатами.



К мероприятию подключились как непарламентская оппозиция, так и общественные организации. Одни ограничились молчаливым присутствием под сенью собственных флагов, другие со сцены яростно "обличали" существующий политический строй и его представителей.



Набор выступающих получился разношерстным: пылкие школяры, теряющиеся в догадках, какое будущее их ждет, студенты и аспиранты, уже вкусившие, по их утверждениям, взрослой жизни, бабушки, радеющие за детей и внуков, а также разного пошиба политики, перемежающие доверительный тон выступления с яростными, порой едва ли не революционными, лозунгами.



К 15.00 количество участников митинга исчислялось сотнями. Впрочем, активных сторонников Навального, "кучковавшихся" у сцены было значительно меньше, чем случайных прохожих, заглянувших "на огонек" - многие екатеринбуржцы, заинтересовавшись происходящим, заходили в сквер, но вскоре покидали его. Да и в авангарде толпы через час с начала мероприятия уже устали реагировать на каждого кричащего в микрофон - поощряли ответной реакцией либо отдельных спикеров, либо отдельные лозунги.



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