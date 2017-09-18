Свердловское "Яблоко" переродится в октябреСегодня в 18:23
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С одобрения Явлинского.
Свердловское отделение партии "Яблоко" готовится к обновлению. После летнего роспуска началась перерегистрация членов партии, передает "Уралинформбюро".
Итоги работы "яблочники" планируют подвести на заседании бюро в Москве 29 сентября. Нового председателя регионального отделения, а также совет и контрольно-ревизионную комиссию выберут в октябре.
"Сейчас придется активно работать, чтобы восстановить позиции "Яблока" в Екатеринбурге. Мы постараемся найти контакты со старыми сотрудниками, которые составят костяк отделения. Но ждем и прилив новых сил - как молодежь, так и тех, у кого уже есть опыт работы в демократическом или правозащитном движениях. На местах отделения партии, надеюсь, сохранятся в полном объеме", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь реготделения партии Ирина Скачкова.
Свердловское отделение демократов лишилось главы 17 июня 2017 года. На региональной конференции Юрий Переверзев отказался от полномочий руководителя свердловского реготделения "Яблока", подав заявление на выход из партии. Такое решение стало протестом на давление федерального руководства партии, которое навязало свердловским "яблочникам" в качестве кандидата на губернаторское кресло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Позицию Переверзева поддержала большая часть делегатов конференции.
Ройзмана на выборы главы Среднего Урала выдвинуло федеральное бюро партии "Яблоко". Однако до выборов мэр уральской столицы не дошел, провалив прохождение муниципального фильтра. Кроме того, поведение федерального руководства "Яблока" раскритиковал ЦИК РФ, рекомендовав партии перерегистрировать членов свердловского реготделения и повторно выдвинуть своего кандидата в губернаторы от их лица.
Как рассказали "Уралинформбюро" в СРО "Яблока", на должность главы отделения есть несколько кандидатов, но их имена пока не разглашаются.
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