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Собчак намерена создать свою партиюСегодня в 12:10

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После президентских выборов.

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая в октябре 2017 года о планах бороться за президентское кресло, планирует создать свою партию после выборов главы государства.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", - потом сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала телеведущая в программе Hard Day's Night на "Дожде".

Собчак подчеркнула, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка на президентских выборах станет "отправной точкой большого правого движения".

Экс-ведущая "Дома-2" позиционирует себя на грядущих президентских выборах, как "кандидат против всех". Она намерена баллотироваться на выборы главы государства от партии "Гражданская инициатива".

Россияне выберут президента 18 марта 2018 года. О желании занять главный пост в стране ранее также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.

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