Собчак намерена создать свою партиюСегодня в 12:10
- Текст
После президентских выборов.
Телеведущая Ксения Собчак, объявившая в октябре 2017 года о планах бороться за президентское кресло, планирует создать свою партию после выборов главы государства.
"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", - потом сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала телеведущая в программе Hard Day's Night на "Дожде".
Собчак подчеркнула, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка на президентских выборах станет "отправной точкой большого правого движения".
Экс-ведущая "Дома-2" позиционирует себя на грядущих президентских выборах, как "кандидат против всех". Она намерена баллотироваться на выборы главы государства от партии "Гражданская инициатива".
Россияне выберут президента 18 марта 2018 года. О желании занять главный пост в стране ранее также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, журналистка Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, бывшая ведущая шоу для взрослых Анфиса Чехова и монархист Антон Баков.
Также по теме:
Назван основной конкурент Путина на выборах президента
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Руководство югорского предприятия задолжало работникам 128 миллионов
В дело вмешался СКР.Сегодня в 16:12
Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
Доля зависимых снизилась незначительно.Сегодня в 16:11
Буйный пермяк выбил подруге глаз
И отправился в колонию.Сегодня в 15:38
На Среднем Урале волкам объявили войну
Хищников будут отстреливать.Сегодня в 15:31
Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске
Ради денег.Сегодня в 15:28
Из думы Среднеуральска выгонят двух депутатов
По суду.Сегодня в 15:16
Пропавшего 9-летнего свердловчанина нашли у соседей
Живым и здоровым.Сегодня в 15:10
Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациями
После отказа от "долевки".Сегодня в 15:02
"Взрывная" галактика попала в объектив
Телескопа "Хаббл".Сегодня в 14:59
"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКу
Саботируя решение губернатора.Сегодня в 14:56
Россияне стали меньше страдать от депрессии
Заболеваемость снизилась на 8,5%.Сегодня в 14:53
В Тюмени мужчину застрелили из-за ревности
Подозреваемый задержан.Сегодня в 14:48
Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевок
Но денег на это нет.Сегодня в 14:28
"Футбольное" меню в Екатеринбурге переведут на испанский
Ради болельщиков из Перу и Уругвая.Сегодня в 14:17
Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткой
На пять лет.
Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»
Главные новости
- Сегодня в 16:12Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
- Сегодня в 14:00Свердловские депутаты забрали у федералов гостиницу "Исеть"
- Сегодня в 13:37Выделенные полосы сблизили ГИБДД и мэрию Екатеринбурга
- Сегодня в 11:09Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания
- Сегодня в 09:49Гибель троих детей при пожаре на Среднем Урале вылилась в "уголовку"
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.