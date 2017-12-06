Путин скоро объявит об участии в выборах президентаСегодня в 18:00
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Ему надо немного подумать.
Решение об участии в президентских выборах действующий глава государства Владимир Путин пообещал озвучить в ближайшее время. Такое заявление президент сделал на церемонии вручения премии "Доброволец России 2017", передает "Уралинформбюро".
"Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии - если люди доверяют и поддерживают", - цитирует ТАСС Владимира Путина.
Затем он обратился к участникам и зрителям церемонии с вопросом: "В этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди близкие к вам по духу поддержите это решение?" Зал ответил главе государства дружным "да".
"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию ", - заявил Путин.
Россияне выберут президента 18 марта 2018 года. О желании занять главный пост в стране ранее заявляли экс-ведущая "Дома-2" Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский.
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