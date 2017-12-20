20 декабря.

Центризбирком РФ уведомят о дате заседания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Сделать это планируется 20 декабря, передает "Уралинформбюро".

Собрание членов инициативной группы, назначенное на 26 декабря, пройдет на ВДНХ в Москве. В инициативную группу войдут, в частности, председатель профкома ГАЗа Артем Баранов, который задал Путину вопрос об участии в выборах, старший летчик авиазвена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев, а также партийцы и общественники.

Дать 20 декабря старт для президентской кампании Путина было решено накануне на встрече сторонников российского лидера в Музее Победы на Поклонной горе.

В официальную инициативную группу войдут около 600 человек, от партии "медведей" в ней окажется ряд вице-спикеров и председателей комитетов Госдумы и Совета федерации, их число может составлять около сотни человек. Среди них Сергей Неверов, Александр Жуков, Петр Толстой, Николай Николаев, Павел Крашенинников, а также заместители руководителя фракции в Госдуме, пишет "Коммерсант".

От ОНФ членами инициативной группы станут глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Стоит отметить, что о намерении участвовать в выборах в марте 2018 года глава РФ Владимир Путин объявил 6 декабря, выступая перед сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде, куда приехал на юбилей завода.

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