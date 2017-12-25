На низком старте: до сбора подписей за Собчак – считанные дниСегодня в 17:19
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Все зависит от ЦИК.
Свердловский предвыборный штаб Ксении Собчак в Екатеринбурге готовится к началу сбора подписей за своего кандидата. Уже в 27 декабря 40 волонтеров в столице Урала начнут поквартирный обход электората, передает "Уралинформбюро".
"Сегодня Ксения Анатольевна подала документы в ЦИК, как только он ее зарегистрирует как кандидата, мы начнем сбор. На регистрацию, по закону, у Центризбиркома есть пять дней, но мы надеемся, что это произойдет раньше - сегодня или завтра. В этот же день откроется избирательный счет, после этого мы сможем распечатать подписные листы и начать сбор автографов", - пояснил руководитель регионального штаба Собчак Евгений Рон.
По его словам, волонтеры планируют начать ходить по квартирам не раньше 27 декабря, так как на вторник у них запланирован финальный тренинг.
Стоит отметить, что на Среднем Урале подписи за кандидата "против всех" будут собирать 50 волонтеров. До 20 января им нужно собрать 2,5 тысячи автографов. Всего по стране Собчак необходимо собрать и представить не менее 100 тысяч подписей.
Телеведущая подала документы в ЦИК 25 декабря, накануне это сделали Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный, Елена Семерикова, Сергей Бабурин и Сергей Полонский.
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