Справедливости ради: партия эсеров проголосовала за Путина25 декабря в 19:14
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Жириновский будет вторым на финише.
"Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России. Эсеры на IX Съезде партии, который состоялся 25 декабря в Москве, решили поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте "СР", передает "Уралинформбюро".
Представители эсеров войдут в состав инициативной группы, которая, как ожидается, 26 декабря выдвинет Путина как кандидата в президенты.
Ранее от президентских амбиций отказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. От коммунистов на главный пост в стране выдвинули председателя совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский не стал ломать традиции - он подал документы в ЦИК один из первых. По данным социологов на начало декабря, именно Владимир Жириновский станет главным конкурентом действующего президента на выборах 2018 года. Он стал лидером у оппозиционно настроенных граждан, набрав 8% голосов респондентов.
Россияне выберут президента страны 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин 6 декабря объявил о намерении идти на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Всего на главный пост в стране претендуют порядка 30 человек, среди которых руководитель "Яблока" Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, монархист Антона Бакова и другие.
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