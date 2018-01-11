И ждет извинений.

Кандидат в президенты "против всех" Ксения Собчак ждет от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана извинений. Телеведущая уличила градоначальника в распространении "чуши и лжи", передает "Уралинформбюро".

Недовольство Собчак вызвал ролик на YouTube, который на своем канале опубликовал мэр уральской столицы. В нем Евгений Ройзман заявляет, что свердловчан якобы заставляют ставить подписи в поддержку только двух кандидатов на главный пост в стране – Владимира Путина и Ксении Собчак.

"Скажу вам еще одну серьезную вещь. Всем финансово-промышленным группам спущены указания и пожелания (и эти пожелания серьезнее указаний), собирать подписи здесь, в регионе, за Путина и Собчак. По двум кандидатам будут собирать подписи. Что имеем, то имеем", - утверждает в своем видеоролике градоначальник.

Это заявление "политика и друга" обидело Собчак, о чем она поспешила рассказать в своем блоге на личном предвыборном сайте.

"Когда я только думала о выдвижении, одним из немногих, с кем я советовалась, был мой товарищ и друг моей семьи Женя Ройзман. Тем обиднее, что сегодня он верит каким-то неназванным врунам, говорящим, что власть заставляет работников уральских предприятий подписываться за меня. И сам распространяет эту чушь и ложь", - подчеркнула она.

Кроме того, Собчак пригласила Ройзмана в предвыборный штаб в Екатеринбурге, чтобы проверить все подписи на наличие "централизованных", и вызвала мэра на дебаты в эфире одного из федеральных телеканалов.

"Для настоящего политика нет ничего страшного в том, чтобы встретиться с оппонентом, раскрыть правдивые данные, ну и извиниться, когда неправ. Однако пока Евгений отказывается участвовать в таком эфире. Боится? Женя, почему? Я вот не мужчина, но легко отвечу за свои слова. А ты? В чем дело, Жень? Это несложно. Почему после всего этого ты отказываешься встречаться со мной лицом к лицу? Друзья! Давайте попросим Евгения Вадимовича все вместе. Политик и друг должен отвечать за свои слова", - призвала кандидат "против всех".

Между тем, глава екатеринбургского штаба Ксении Собчак Евгений Рон сообщил, что пытался пригласить Ройзмана на встречу со сборщиками подписей в столице Урала, но мэр уходит от его попыток выйти с ним на связь.

Стоит напомнить, что ранее адвокат Собчак подал заявление в прокуратуру на общественную организацию "Гражданский патруль", которая угрожает руководителям ее предвыборных штабов, обвиняя их в занятии экстремистской деятельностью.

Ранее по теме:

Собчак подала заявление в прокуратуру на недругов