"В чем дело, Жень?": Собчак требует от Ройзмана ответа за словаСегодня в 10:06
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И ждет извинений.
Кандидат в президенты "против всех" Ксения Собчак ждет от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана извинений. Телеведущая уличила градоначальника в распространении "чуши и лжи", передает "Уралинформбюро".
Недовольство Собчак вызвал ролик на YouTube, который на своем канале опубликовал мэр уральской столицы. В нем Евгений Ройзман заявляет, что свердловчан якобы заставляют ставить подписи в поддержку только двух кандидатов на главный пост в стране – Владимира Путина и Ксении Собчак.
"Скажу вам еще одну серьезную вещь. Всем финансово-промышленным группам спущены указания и пожелания (и эти пожелания серьезнее указаний), собирать подписи здесь, в регионе, за Путина и Собчак. По двум кандидатам будут собирать подписи. Что имеем, то имеем", - утверждает в своем видеоролике градоначальник.
Это заявление "политика и друга" обидело Собчак, о чем она поспешила рассказать в своем блоге на личном предвыборном сайте.
"Когда я только думала о выдвижении, одним из немногих, с кем я советовалась, был мой товарищ и друг моей семьи Женя Ройзман. Тем обиднее, что сегодня он верит каким-то неназванным врунам, говорящим, что власть заставляет работников уральских предприятий подписываться за меня. И сам распространяет эту чушь и ложь", - подчеркнула она.
Кроме того, Собчак пригласила Ройзмана в предвыборный штаб в Екатеринбурге, чтобы проверить все подписи на наличие "централизованных", и вызвала мэра на дебаты в эфире одного из федеральных телеканалов.
"Для настоящего политика нет ничего страшного в том, чтобы встретиться с оппонентом, раскрыть правдивые данные, ну и извиниться, когда неправ. Однако пока Евгений отказывается участвовать в таком эфире. Боится? Женя, почему? Я вот не мужчина, но легко отвечу за свои слова. А ты? В чем дело, Жень? Это несложно. Почему после всего этого ты отказываешься встречаться со мной лицом к лицу? Друзья! Давайте попросим Евгения Вадимовича все вместе. Политик и друг должен отвечать за свои слова", - призвала кандидат "против всех".
Между тем, глава екатеринбургского штаба Ксении Собчак Евгений Рон сообщил, что пытался пригласить Ройзмана на встречу со сборщиками подписей в столице Урала, но мэр уходит от его попыток выйти с ним на связь.
Стоит напомнить, что ранее адвокат Собчак подал заявление в прокуратуру на общественную организацию "Гражданский патруль", которая угрожает руководителям ее предвыборных штабов, обвиняя их в занятии экстремистской деятельностью.
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