После жалобы коммунистов в ЦИК.

Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на очередной президентский срок, собранные на двух режимных заводах в Курганской области, аннулированы. По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, в процедуре их сбора были выявлены нарушения.

"Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций со штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем",— цитирует Кондрашова "Коммерсантъ".

Региональные власти также не знали об инициативе руководства предприятий, добавил пресс-секретарь избирательного штаба Путина.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", с жалобой на использование административного ресурса при сборе подписей за действующего президента РФ в Центризбирком обратились курганские коммунисты. В их заявлении сообщалось, что 11 января 2018 года в цехе №120 ОАО "Курганмашзавод" в рабочее время осуществлялся сбор подписей среди сотрудников. При этом накануне администрация обязала всех работников цеха принести удостоверяющие личность документы. Аналогичная претензия предъявлялась к руководству ООО "Курганхиммаш". Нарушения, по данным представителей КПРФ, также имелись в региональной Федерации профсоюзов и некоторых социальных учреждениях.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока что из выдвинутых на пост человек зарегистрированы двое – Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР). Представителям парламентских партий не требуется собирать подписи в свою поддержку.

Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей.



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