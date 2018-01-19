В 2021 году.

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак намерена стать парламентарием. По ее словам, участие в президентских выборах – это своего рода подготовка к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году, передает "Уралинформбюро".

"Я собираюсь принять участие в этих выборах и победить. Я выступаю за парламентскую республику. У нас, видите, такая витиеватая страна, что для того, чтобы привлечь внимание к определенным проблемам, нужно поучаствовать в президентских выборах, чтобы потом победить в думских", - цитирует Собчак "Интерфакс".

Телеведущая отметила, что идет на президентские выборы, чтобы "быть услышанной, что в государстве огромное количество проблем, которые требуют решения". "У нас (кандидатов) есть только один конкурент на этих выборах, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте будем реалистами и будем говорить друг другу правду", - подытожила телеведущая.

Ранее Ксения Собчак обратилась с жалобой в Центризбирком на незаконную агитацию в СМИ за кандидата в президенты Владимира Путина. Она предложила компенсировать нарушения дополнительным эфирным временем для каждого претендента на должность главы государства.

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