И встретится с уральскими избирателями.

Депутат Госдумы и кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский посетит Екатеринбург 7 февраля. Он планирует побывать в Ельцин-Центре и Уральском федеральном университете, где встретится со студентами и преподавателями.

"Главная цель визита – президентская кампания. В планах у Владимира Вольфовича – общение с уральскими избирателями и посещение Ельцин-Центра, где для него проведут экскурсию. Это личная инициатива нашего лидера", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Игорь Торощин.

Ранее Владимир Жириновский раскритиковал Ельцин-Центр в Екатеринбурге и даже предложил закрыть его. Он заявил, что полностью поддерживает другого критика Центра - режиссера Никиту Михалкова. По словам политика, с Борисом Ельциным связаны только отрицательные моменты и ни одного положительного.

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