Грудинин оправдал сталинские репрессииСегодня в 10:34
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"Он был справедлив".
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю напомнил о достижениях России в период правления Сталина и рассказал, почему больше 60% россиян положительно оценивают личность вождя.
По словам директора "Совхоза имени Ленина", Сталин - лучший лидер страны за последние 100 лет, который смог добиться процветания государства буквально во всех областях. В пример Грудинин привел историю своей семьи.
"Мой отец родился в 1932 году. Рос в Вологде, в семье, где было 10 детей. И он получил такое образование, после того как Сталин начал руководить страной, что приехал сюда, поступил в институт, стал дипломированным специалистом. А потом в совхозе с 60-х годов проработал и работает сейчас. Но он вырастил меня, получил благодаря Сталину, даже благодаря социалистическому принципу, который был в нашей стране, квартиру, выучил меня и мою сестру, стал достаточно хорошо зарабатывать. Совхоз в конце концов дал ему 4-комнатную квартиру. Огромное количество советских людей получили все блага благодаря тому, что страной руководил Иосиф Виссарионович Сталин", - восторженно вспоминал кандидат в президенты РФ.
На попытки Дудя напомнить о миллионах репрессированных, которые "строили заводы не по своей воле", директор Совхоза парировал: "В деятельности любого руководителя вы можете найти отрицательные стороны. Вот вам кажется, что он жесток, требователен. Когда вы начинаете вести коллектив куда-то, вы вынуждены принимать какие-то иногда непопулярные решения. Но - главное результат. Вы знаете, почему в опросах общества больше 60% людей оценивают деятельность Сталина положительно? Он был справедлив. Человек, после смерти которого остались две пары стоптанных сапог и два кителя, и больше ничего, но страна была великой, воспринимается народом положительно".
Также Грудинин напомнил, что руководителями России зачастую принимались неоднозначные решения. Например, Питер построен на костях, в 90-е миллионы людей жили, не получая зарплаты и пенсии, а также гибли в бандитских разборках, а сегодня можно получить срок за репост в соцсетях.
Программа "вДудь" с Павлом Грудининым вышла 6 февраля. Менее чем за сутки только в соцсети "ВКонтакте" ее посмотрели почти 250 тысяч человек.
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