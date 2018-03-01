"Душ" в прямом эфире: Собчак облила Жириновского водой28 февраля в 23:01
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Во время теледебатов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время теледебатов на телеканале "Россия 1" обозвал кандидата в президенты РФ Ксению Собчак "тупой" и "дурой". А та в ответ на оскорбления облила оппонента водой.
Курьез произошел во время выступления другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Лидер либерал-демократов влез в выступление выдвиженца от партии "Российский общенародный союз" и обозвал его "лжецом" и "подлецом". Между кандидатами началась словесная перепалка, в которую вмешалась Ксения Собчак. Она призвала стороны "прекратить базар" и заявила Жириновскому, что "участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы". После этого политик стал "осыпать" ее новыми оскорблениями, передает "Уралинформбюро".
Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).
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