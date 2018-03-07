Горизбирком похвастался новинками.

На президентских выборах в Екатеринбурге протестируют комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) последней модели. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горизбиркома.

58 "умных ящиков", разработанных отечественными инженерами, будут установлены в Железнодорожном районе. Члены участковых комиссий сейчас проходят обучение по работе с КОИБами нового поколения.

Всего в уральской столице планируется использовать 501 комплекс. "Устройства установят почти на 90% избирательных участков города", - подчеркивают в горизбиркоме.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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