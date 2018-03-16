Ксения Собчак и Дмитрий Гудков возглавят новую партиюСегодня в 09:42
- Текст
- Комментарии (1)
После выборов.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены после выборов главы государства возглавить новое политическое объединение.
"Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", – написал Гудков в своем Telegram-канале. Он добавил, что партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, передает "Уралинформбюро".
На встрече со сторонниками в Москве Собчак и Гудков сообщили, что "Партия перемен" создается в первую очередь для победы на выборах в Госдуму в 2021 году и прохождения в парламент. По словам экс-депутата, среди инициатив партии – отмена статьи 282 УК РФ об экстремизме, а также усиление депутатского контроля за правоохранительными органами, сообщает "Интерфакс".
Ранее Ксения Собчак уже рассказывала о намерении стать парламентарием. По ее словам, участие в президентской гонке – это своего рода подготовка к предстоящим выборам в Госдуму.
Ранее по теме:
После выборов президента Собчак пойдет в Думу
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
25 лет, даже больше всё орут про перемены, доорались, СССР развалился, такие перемены им нужны были. Сейчас опять стали орать про перемены, видимо, сильно хотят развала Россииответить
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка
Родился здоровым.Сегодня в 15:01
Свердловчанин погиб под колесами фуры
В Воронежской области.Сегодня в 14:44
Власти Екатеринбурга завалят город биотуалетами
И урнами.Сегодня в 14:44
Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором
Он под стражей.Сегодня в 14:35
Средний Урал променяет Сплюшку на мхи
Готовится переиздание Красной книги.Сегодня в 14:13
Куриным пометом под Верхней Пышмой займется суд
После Россельхознадзора.Сегодня в 14:07
Мэрия Екатеринбурга "повесила" балконные сосульки на горожан
А пешеходам посоветовали не поднимать голову.Сегодня в 14:02
Делегация ЦБ РФ прошла с экскурсией по Антипинскому НПЗ
Финансистам показали самые крупные установки.Сегодня в 13:42
Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки
Через соцсети.Сегодня в 13:37
Благоустройство в екатеринбургском Академическом обойдется в 35 миллионов рублей
Подрядчика ищут.Сегодня в 13:31
Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу
Обратившись в Верховный суд.Сегодня в 13:20
Уральские биатлонистки взяли два "золота" на Паралимпиаде
Каждая – в своем классе.Сегодня в 13:01
У "Екатеринбург Арены" вспыхнул пожар
Информации о пострадавших пока нет.Сегодня в 12:58
Организацией саммитов ШОС и БРИКС займется помощник Путина
Мероприятия состоятся в Челябинске.Сегодня в 12:47
Apple остановила выпуск смартфонов из-за поддельных деталей
На две недели.
Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»
Главные новости
- Сегодня в 12:21Кремль удовлетворится 65% явки
- Сегодня в 11:21Главы югорских муниципалитетов "забанили" Жириновского
- Сегодня в 10:12В Еланском гарнизоне рухнула крыша пятиэтажки
- Сегодня в 09:35Жертвенная красота
- Сегодня в 09:31В день выборов президента погода на Среднем Урале уйдет в "минус"
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.