После выборов.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерены после выборов главы государства возглавить новое политическое объединение.

"Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", – написал Гудков в своем Telegram-канале. Он добавил, что партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, передает "Уралинформбюро".

На встрече со сторонниками в Москве Собчак и Гудков сообщили, что "Партия перемен" создается в первую очередь для победы на выборах в Госдуму в 2021 году и прохождения в парламент. По словам экс-депутата, среди инициатив партии – отмена статьи 282 УК РФ об экстремизме, а также усиление депутатского контроля за правоохранительными органами, сообщает "Интерфакс".

Ранее Ксения Собчак уже рассказывала о намерении стать парламентарием. По ее словам, участие в президентской гонке – это своего рода подготовка к предстоящим выборам в Госдуму.

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