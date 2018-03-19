Владимира Путина поддержали 74% свердловчанСегодня в 08:52
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При явке в 62%.
Владимира Путина на выборах президента РФ поддержали 74,6% свердловчан. Таковы предварительные итоги выборов на 6 часов утра 19 марта 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального избиркома.
Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин получил поддержку 11,58% жителей Среднего Урала. За ним расположились Владимир Жириновский (ЛДПР) и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") – с 6,79% и 2,12% голосов соответственно.
Григорий Явлинский ("Яблоко") на выборах президента получил 1,3% голосов свердловчан. Каждый из оставшихся трех кандидатов сумел набрать менее 1% голосов.
Отмечается, что явка на выборах в Свердловской области составила 62,3%. Подсчет голосов избирателей закончен.
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