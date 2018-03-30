В администрации и думе.

В Сысертской городской думе прошла выемка документов. По данным источников "Уралинформбюро", сотрудников ФСБ интересовали табели учета рабочего времени за последние 5 лет, включая месяцы председательства нынешнего спикера думы Александра Карамышева. Отпуск последнего, по имеющимся сведениям, стал одним из поводов для проверки.

"Часто такое бывает по стране: чиновники, находясь как бы на рабочем месте, на самом деле где-то отдыхают, порой, даже за границей. Ведь как бывает: зарплату получили, восьмерочки поставили, а сами где-то там. Это же не частная контора, куда хочу туда и еду", - отметил собеседник агентства.

Также инсайдеры сообщили, что проверки идут и в самой администрации Сысертского ГО. Дмитрий Нисковских, избранный прошлым летом главой округа, сейчас исследует доставшееся ему в наследство хозяйство. Он, в частности, изучает балансовые документы в системе ЖКХ и работу отделов, чтобы выстроить для себя полную картину по муниципалитету.

До Нисковских "уральскую Рублевку" возглавлял все тот же Александр Карамышев, в народе именуемый "колбасным королем". Предыдущий созыв думы неоднократно критиковал его работу, депутаты даже направляли запрос в прокуратуру с просьбой оценить действия мэра, по их мнению, отвлекавшегося от исполнения обязанностей на развитие своего производства под Сысертью. Претензии к Карамышеву высказывали и рядовые жители Сысерти.

"Он (Нисковских – прим.ред.) сразу говорил, что выборы пройдут, начнем наводить порядок, будем выстраивать кадровые решения", - рассказал один из информаторов "Уралинформбюро".



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