Карамышев воцарился в думе "уральской Рублевки"19 сентября в 18:52
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В оппозиции – только самовыдвиженцы.
Бывший мэр Сысерти Александр Карамышев вновь оказался в рядах сысертской политической элиты. Он был выбран спикером гордумы на одном из первых заседаний нового состава представительного органа, передает "Уралинформбюро".
Как рассказал корреспонденту агентства сам новоиспеченный председатель думы, за его кандидатуру проголосовали 14 из 19 присутствовавших депутатов. Три голоса получил альтернативный кандидат Илья Тугбаев, два голоса - Валерий Данченко.
"Из старого созыва только 8 человек осталось, остальные 12 – это новые, но с ними я вел свою предвыборную кампанию. Меня в думе поддерживает большинство – 15 из 20 депутатов, это представители фракции "Единая Россия". Я считаю, что мы сработаемся и все нормально будет у нас", - пояснил экс-глава "уральской Рублевки".
В мае 2017 года Карамышев отказался от полномочий секретаря местного отделения "Единой России", а затем проигнорировал конкурс по выборам главы ГО на очередной срок.
Стоит отметить, что работу политика от бизнеса на мэрском посту предыдущий созыв гордумы неоднократно критиковал. Депутаты даже отправляли коллективный запрос в прокуратуру с просьбой оценить действия мэра, по их мнению, отвлекавшегося от исполнения обязанностей на развитие колбасного производства под Сысертью. Народные избранники в документе поделились подозрениями, что при Карамышеве не совсем честно осваивается бюджет при реализации федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья.
Недовольство работой мэра высказывали и рядовые жители Сысерти, о чем они в 2014 году заявили в ходе протестных акций.
Преемником Александра Карамышева на посту градоначальника "уральской Рублевки" стал бывший глава регионального мининвестиций Дмитрий Нисковских.
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