Документ готов к подписанию

Соглашение между Россией и Египтом по авиабезопасности готово к подписанию. Делегацию РФ в Каире ждут в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"Парламентский комитет по туризму провел встречу с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи, чтобы ознакомиться с последним развитием ситуации вокруг снятия запрета на полеты между Москвой и Каиром", - сказал источник, добавив, что российским экспертам направлено приглашение для ознакомления с мерами безопасности в аэропортах.

Египет для россиян закрыли осенью 2015 года после того, как борт "Когалымавиа" потерпел крушение в небе над Синаем. В результате теракта погибли 224 человека. Вопрос о возобновлении полетов поднимался неоднократно, но российской стороны оставались претензии к авиабезопасности туристов, передает "Уралинформбюро".