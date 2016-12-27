Египет и Россия "домучили" соглашение по авиабезопасности27 декабря 2016 в 11:50
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Документ готов к подписанию
Соглашение между Россией и Египтом по авиабезопасности готово к подписанию. Делегацию РФ в Каире ждут в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
"Парламентский комитет по туризму провел встречу с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи, чтобы ознакомиться с последним развитием ситуации вокруг снятия запрета на полеты между Москвой и Каиром", - сказал источник, добавив, что российским экспертам направлено приглашение для ознакомления с мерами безопасности в аэропортах.
Египет для россиян закрыли осенью 2015 года после того, как борт "Когалымавиа" потерпел крушение в небе над Синаем. В результате теракта погибли 224 человека. Вопрос о возобновлении полетов поднимался неоднократно, но российской стороны оставались претензии к авиабезопасности туристов, передает "Уралинформбюро".
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