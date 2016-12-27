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Новая транспортная сеть обойдется Екатеринбургу в 30 миллионов24 января в 15:00

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Недоделки устранят к марту.

Переход на новую транспортную схему обойдется Екатеринбургу в 30 миллионов рублей, сообщил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Евгений Липович.

Окончательный вариант проекта будет представлен в марте. В данный момент отрабатываются белые пятна, в частности изучается пассажиропоток из застраиваемых районов – Мичуринский и Академический. Актуальных данных о количестве горожан, выезжающих оттуда на общественном транспорте, нет.

Новую транспортную схему представили екатеринбуржцам в начале января 2017 года. Она вызвала шквал недовольства, так как предполагает сокращение 113 маршрутов. Вместо них появится лишь 62. Екатеринбуржцам придется смириться с пересадками и повременным тарифом.

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