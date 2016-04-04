В Нижнем Тагиле подхватили транспортную реформуСегодня в 10:53
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Вслед за Екатеринбургом.
В течение двух лет в Нижнем Тагиле намерены провести транспортную реформу. Основной упор власти сделают на развитие электротранспорта.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, до 31 января 2017 года для МУП "Тагильский трамвай" будет закуплено 30 новых низкопольных вагонов.
В ближайшие 2 года будут проведены ветки в застраиваемые территории - более 2 километров в Алтайском микрорайоне, столько же проложат от Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе через улицу Дружинина до Уральского проспекта. В Тагилстроевском районе протяженность путей увеличат почти на 3 километра. Ими соединят улицы Металлургов, Гастелло и Гвардейский бульвар.
Трамваи планируется отгородить от автомобилей сплошной линией разметки, что позволит добиться интервала между вагонами всего в 5-15 минут. Кроме того, время работы трамваев установят с 5.30 до 23.00.
Сейчас местные власти ждут от горожан предложений для доработки новой схемы. Потом ее представят на обсуждение общественности.
Стоит добавить, что транспортная реформа проводится и в Екатеринбурге. Она вызвали шквала недовольства у пассажиров - с 1 июля горожан лишат 113 маршрутов. Вместо них появится всего 62, большинство укороченных. Выбраться с окраин города в центр будет сложно. Сейчас пассажиры и коммерческие перевозчики собирают подписи против идеи мэрии.
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