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Транспортная реформа "не отпускает" свердловское ЗаксобраниеСегодня в 11:55

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Тему продолжат "мусолить".

Свердловское Заксобрание продолжит обсуждать транспортную реформу Екатеринбурга, несмотря то, что ее запуск отложен до 2019 года.

Вопрос, вызвавший чуть ли не народный бунт, значится в повестке заседания комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, которое состоится 9 февраля. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального парламента, депутаты решили не вычеркивать пункт из графика.

Докладчиком выступит представитель администрации Екатеринбурга. Ранее предполагалось, что в обсуждении примет участие Лариса Бузунова, руководитель компании "Город.Pro", разработавшей маршрутную схему.

О переносе транспортной реформы с 2017 на 2019 год стало известно 7 февраля. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обосновал такой шаг проведением в уральской столице матчей ЧМ по футболу в 2018 году. Параллельно с этим полномочия транспортного вице-мэра сложил главный лоббист реформы Евгений Липович, совсем недавно заявлявший о ее неотвратимости.

Новый проект транспортной сети Екатеринбурга предполагал отмену 113 маршрутов, на смену которым предлагалось 62 новых. По задумке авторов, транспорт должен был ходить чаще, но горожанам пришлось бы делать больше пересадок. Инициатива вызвала бурю негодования – против реформы в числе прочих высказался глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин.

Ранее по теме:
Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел в отставку
Начальник свердловского ГИБДД: Транспортная схема Екатеринбурга - утопия
Путин "выслушает" 45 000 екатеринбуржцев

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