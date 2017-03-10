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Транспортная реформа Екатеринбурга не вызвала нареканий у прокуратуры09 марта в 19:26

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Организаторы все делали по закону.

Прокуратура Екатеринбурга не углядела нарушений в отборе разработчика новой транспортной схемы Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".

Обращения с просьбой проверить законность проведения аукциона в надзорное ведомство направлял лидер общественного движения в защиту прав родителей и детей "Межрегиональное родительское собрание" Герман Авдюшин. В полученном им ответе за подписью зампрокурора Екатеринбурга Венеры Курьяковой сообщается, что "Город.PRO" выиграл торги законно, предложив меньшую цену контракта нежели второй участник - компания "Транспортные интеграции": 8,1 миллиона рублей против 8,36 миллиона.

Также Авдюшин интересовался законностью обновления транспортной схемы как таковой. В прокуратуре и по этому вопросу сочли действия организаторов реформы законными. Ключевыми доводами "за" стали заявленные горадминистрацией поэтапность внедрения новой системы и работа по информированию населения.

В январе 2017 года мэрия Екатеринбурга обнародовала информацию о внедрении с 1 июля новой схемы общественного транспорта, разработанной компанией "Город.PRO". Она предполагала отмену 113 маршрутов и запуск 62 новых. По задумке разработчиков, горожанам пришлось бы делать больше пересадок, но проводить меньше времени на остановках в ожидании транспорта. Инициатива вызвала бурю негодования: ее критиковали не только рядовые екатеринбуржцы, но и депутаты разных уровней, общественники и даже ГИБДД.

7 февраля глава администрации Александр Якоб заявил, что транспортная реформа откладывается до 2019 года. В этот же день стало известно об отставке главного лоббиста схемы – транспортного вице-мэра Евгения Липовича.

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