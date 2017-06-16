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Уральцы выбирают пляжи Кубани и КрымаСегодня в 11:48

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Но мечтают о Турции.

Екатеринбург и Челябинск вошли в топ-5 городов, лидирующих по количеству внутрироссийских путешественников. Традиционно рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург. На пятом месте оказалась Самара. Жители этих городов наиболее активно путешествуют по России.

В 2017 году, подсчитали эксперты, турактивность в миллионниках превысила докризисные показатели. В целом по стране продажи авиабилетов по внутренним направлениям увеличились на 27% по сравнению с минувшим годом, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Наибольшим спросом у россиян в поездках по стране пользуются курорты Сочи и Крыма, чему способствует снижение стоимости перелетов. В Ростуризме отмечают, что средний чек на авиабилеты за год подешевел более чем на 20%. При этом за рубеж жители городов, вошедших в топ-5 внутреннего туризма, также летают чаще остальных россиян. По данным "Слетать.ру", только во вновь открытую Турцию этим летом планируют отправиться 30% москвичей, 44% екатеринбуржцев, 56% челябинцев, 48% жителей Самары и 28% жителей Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что занять третье место в рейтинге Ростуризма Екатеринбургу помог аэропорт Кольцово. Он обслуживает туристов со всего Урала и имеет широкую полетную программу, в отличие от соседних воздушных гаваней, передает "Уралинформбюро".

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