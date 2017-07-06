Челябинцы возобновили "стрельбу" по Су-24 с ШаголаСегодня в 15:04
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Спустя четыре года.
Жители Челябинска вновь заваливают мэрию жалобами на шум от полетов военных самолетов, базирующихся на аэродроме Шагол. Однако чиновники в данном случае ничем населению помочь не могут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре городского Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Вопросами военной авиации занимается Министерство обороны РФ, которому еще в 2013 году Верховный суд России разрешил полеты над столицей Южного Урала - для поддержания обороноспособности страны. Проверка, проведенная военной прокуратурой Челябинского гарнизона в 2015 году, никаких нарушений законодательства тоже не выявила.
Шум двигателей Су-24 досаждает жителям Челябинска не первый год. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", осенью 2010 года авиачасть с фронтовыми бомбардировщиками была передислоцирована в Шагол из Бурятии. Буквально через год несколько челябинцев и фонд "За природу" обратились в суд с требованием оградить их от рева бомбардировщиков.
В октябре 2012 года Челябинской облсуд обязал военных приостановить полеты Су-24 над жилыми районами южноуральской столицы, но те обжаловали решение. В марте 2013 года Верховный суд РФ отменил данный вердикт, при этом потребовав от Минобороны "приглушить" шум. Как это сделать - служители Фемиды не уточнили.
Взлетная полоса Шагола расположена так, что фронтовые бомбардировщики при заходе на посадку обязательно пролетают над жилыми кварталами. Единственный способ выполнить решение ВС РФ – полностью отменить полеты. Правда, признаются авиаторы, снизить шум можно, если Су-24 будут садиться на ВПП "с другого конца" и не летать ночью. Но, судя по жалобам челябинцев, решением "ревущего" вопроса никто не озаботился. Заглохла и идея перевода военных на аэродром Упрун.
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