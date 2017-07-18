В "Электронной путевке".

В 2018 году информацию о всех проданных в России турах будут вносить в единую систему "Электронная путевка". Ее развитием займется концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"). Соответствующий меморандум с Ростуризмом планируется подписать в рамках авиасалона МАКС, пишет "Коммерсантъ".

Когда информационная система начнет действовать, каждой проданной путевке будет присваиваться номер для отслеживания статуса (бронь, предоплата, оплата, исполнение). По нему же можно будет узнать информацию об авиарейсе, гостинице и соответствии страхового покрытия туроператора объему его деятельности, передает "Уралинформбюро".

По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, за год "Электронная путевка" сможет обработать информацию о 25 миллионах туристов: 11 миллионах выездных и 14 миллионах внутренних.

На сегодня на отечественном рынке работает 635 операторов выездного туризма и 3 700 "внутренних" туркомпаний. Для всех них подача данных в систему пока будет бесплатной, но в дальнейшем возможно введение сбора за участие в ней.

Стоит отметить, что создать единую информационную систему еще в 2014 году поручило федеральное правительство. Сейчас в тестовом режиме работает ИС, созданная группой "Астерос". В нее внесены обезличенные данные о 40 тысячах туров и 50 тысячах путевок.