В высокий сезон.

С 1 ноября 2017 года россияне смогут оформить французскую визу за 48 часов. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп в ходе презентации правительственного плана по повышению привлекательности Франции для туризма.

Ускоренная процедура коснется 10 государств, включая Россию, откуда поступает значительный поток путешественников. Она будет действовать в периоды наибольшего туристического потока, в остальное время срок выдачи виз не превысит 10 дней, передает "Уралинформбюро".

Также власти Франции намерены уменьшить очереди на паспортном контроле в крупнейших аэропортах - для европейцев максимум до 30 минут.

Стоит отметить, что с 2016 года "двухсуточный" визовый режим действует для Сингапура, ЮАР, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Турции. Китайцам разрешение на въезд во Францию оформляют и вовсе за 24 часа.

Франция - одно из самых популярных туристических направлений в мире. В минувшем году ее посетили 83 миллиона иностранных туристов, в текущем году власти намерены установить новый мировой рекорд посещаемости, превзойдя показатель-2016. К 2020 году поток путешественников должен вырасти до 100 миллионов человек, а ежегодный доход от туристической отрасли - до 50 миллиардов евро.