Крыму есть к чему стремиться.

В июле 2017 года турецкую Анталью посетили 684 415 туристов из России - в 44 раза больше чем за тот же период прошлого года (15 500 гостей). Кроме того, это наибольший показатель за последние 4 года, передает "Уралинформбюро".

В целом сначала года аэропорт Антальи принял 2 миллиона россиян. Они, как и ранее, составляют большую часть отдыхающих - 38,5%, затем следуют немцы (15,9%) и украинцы (8,1%), пишут "Ведомости".

Власти региона надеются, что за текущий год анатолийское побережье посетят более 10 миллионов иностранцев.

Восстановлению турпотока, по мнению экспертов, способствовали гибкий маркетинг, а также субсидирование авиаперевозок со стороны Турции.

Отток части отдыхающих из Сочи и Крыма пойдет на пользу внутрироссийскому туризму, сделав его более ориентированным на клиентов.