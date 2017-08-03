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Турпоток из России в Анталью вырос в 44 разаСегодня в 09:32

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Крыму есть к чему стремиться.

В июле 2017 года турецкую Анталью посетили 684 415 туристов из России - в 44 раза больше чем за тот же период прошлого года (15 500 гостей). Кроме того, это наибольший показатель за последние 4 года, передает "Уралинформбюро".

В целом сначала года аэропорт Антальи принял 2 миллиона россиян. Они, как и ранее, составляют большую часть отдыхающих - 38,5%, затем следуют немцы (15,9%) и украинцы (8,1%), пишут "Ведомости".

Власти региона надеются, что за текущий год анатолийское побережье посетят более 10 миллионов иностранцев.

Восстановлению турпотока, по мнению экспертов, способствовали гибкий маркетинг, а также субсидирование авиаперевозок со стороны Турции.

Отток части отдыхающих из Сочи и Крыма пойдет на пользу внутрироссийскому туризму, сделав его более ориентированным на клиентов.

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