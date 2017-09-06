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Россиянам вернут самолеты до Синая05 сентября в 16:54

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Но сначала в Египет съездит Путин.

В ближайшее время может быть решен вопрос об открытии авиасообщения между Россией и Египтом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках IX саммита БРИКС, передает "Уралинформбюро".

"Что касается авиационного сообщения с Египтом, то нам очень хочется восстановить его в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих служб и ведомств транспортных, осуществляющих безопасность полетов, должна быть продолжена. И мы должны быть абсолютно уверены, что безопасность наших граждан будет обеспечена", - отметил российский лидер.

Ранее Путин принял приглашение посетить африканскую республику. По его словам, сейчас отношения Египта и России находятся на подъеме.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

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