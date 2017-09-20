Туристам в США прописали 3-месячный целибатСегодня в 15:02
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И запрет на поступление в вузы.
США ужесточат порядок выдачи виз. Это коснется получения повторных разрешительных документов теми, кто нарушил заявленную цель поездки в Штаты. Соответствующая телеграмма была направлена госсекретарем Рексом Тиллерсоном в посольства и консульства страны, пишет The New York Times.
Теперь получатели виз должны, по крайней мере, в течение трех месяцев пребывания в США соблюдать объявленные заранее цели поездки, передает "Уралинформбюро". Заключение брака с гражданином или гражданкой Штатов, поступление в учебное заведение или устройство на работу будут расцениваться как заведомая ложь при собеседовании.
По данным The New York Times, нововведение говорит о стремлении администрации президента США Дональда Трампа не только бороться с нелегальной иммиграцией, но и ужесточить правила легальной.
Стоит отметить, что с 1 сентября 2017 года в России собеседования для получения неиммиграционной визы США проводятся только в посольстве Штатов в Москве. Данные процедуры в американских диппредставительствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановлены на неопределенный срок.
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