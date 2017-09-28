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Сутки в Сочи обойдутся в 10 рублейСегодня в 10:33

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Курортного сбора.

Курортный сбор в Сочи составит 10 рублей в сутки с человека. Такой размер ставки утвердило городское собрание депутатов. Именно эта сумма будет прописана в заявке на включение муниципалитета в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, передает ТАСС.

В октябре заявку Сочи должны рассмотреть власти Краснодарского края и вынести свой вердикт относительно величины курортного сбора.

При определении ставки во внимание было принято, что большая сумма может отпугнуть гостей черноморского курорта. "Мы сделали анализ стоимости наших средств размещения и провели анализ темпов роста цен ежегодных, которые у нас так или иначе имеют место в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей - это оптимальная сумма, которая сильно на решение не повлияет", - отметил начальник горуправления курортного дела и туризма Сергей Доморат, выступая перед депутатами.

Стоит отметить, что в Крыму с отдыхающих планируют собирать по 25-35 рублей в сутки. При этом в Севастополе от "оброка" отказались полностью, чтобы "не проиграть" туристов Турции. На Алтае по 30 рублей будут платить клиенты курорта Белокуриха, в Ставрополье - отдыхающие Кавказских Минеральных Вод, передает "Уралинформбюро".

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