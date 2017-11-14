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Скандалы на пользу: депутаты ЗакСо предложили помочь ЦПКиО бюджетными миллионамиСегодня в 13:54

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И привести его в "приличный вид".

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского нуждается в бюджетных вливаниях. Такое заявление сделал на заседании Заксобрания Свердловской области депутат Александр Ивачев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По его словам, из "удручающего состояния", в котором находится парк, самостоятельно ему не выбраться. Парламентарий напомнил, что в развитие ЦПКиО ранее предлагали вложить 122 миллиона рублей, и предложил вернуться к этому вопросу - чтобы привести парк в приличный вид. "ЦПКиО живет только за счет доходов с ларьков", - отметил он.

Первый вице-губернатор Алексей Орлов согласился, что парком нужно заниматься, но напомнил, что в первую очередь к чемпионату мира по футболу предстоит привести в порядок Шарташский парк.

Екатеринбургский ЦПКиО в последнее время преследуют скандалы. Жители уральской столицы сетуют на "убогий вид" парка, а администрация подливает масла в огонь различными запретами: в парке этой осенью запрещали фотографировать и запускать квадрокоптеры.

Вместе с тем продолжается сбор подписей под петицией с требованием сменить руководителя ЦПКиО. К 14 ноября ее поддержали 3 820 интернет-пользователей.

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