Переносчиков лихорадок.

В преддверии новогодних каникул Роспотребнадзор выступил с предупреждением об обнаружении на Канарах комаров рода Aedes – потенциальных переносчиков опасных заболеваний: желтой лихорадки и лихорадок Денге и Зика. Насекомые были отловлены в частном доме в Пуэрто-дель-Росарио - столице острове Фуэртевентура, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - добавляют санитарные врачи.

Сейчас специалисты изучают природные условия, при которых комары этого рода могут благоприятно размножаться, а также определяют надежные методы по борьбе с ними.

Власти Фуэртевентуры опасаются, что появление на острове опасных насекомых может спровоцировать снижение турпотока из Европы.