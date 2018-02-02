Под "сценарию" ЧЛУГА.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура потребовала закрыть авиационный учебный центр при ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в ходе проверки заведения были выявлены многочисленные нарушения. В центре отсутствовали необходимые технические средства и наглядные пособия для курсантов, а обучение ряда слушателей велось без должного сертификата, позволяющего осуществлять подобную деятельность. Кроме того, с работавшими в центре преподавателями в ряде случаев не были заключены трудовые договоры.

По итогам проверки в адрес руководителя ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, и пока оно находится на рассмотрении в арбитраже.

Также в Дзержинский районный суд Новосибирска прокуратурой был направлен иск с требованием о запрете деятельности авиационного учебного центра до устранения всех выявленных нарушений.

Получить оперативный комментарий у руководителя авиационного учебного центра и ректора ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина" не удалось.

Стоит отметить, что "сценарий" закрытия авиационного учебного центра при ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина" похож на тот, который использовался на Южном Урале, где Федеральное агентство воздушного транспорта в прошлом году "прикрыло" Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА). Копейский горсуд признал деятельность заведения незаконной, так как в августе 2016 года у училища истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра. ЧЛУГА пробовало обжаловать приговор в облсуде, но проиграло вторую "схватку" с Росавиацией.



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