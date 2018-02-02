Второй пошел: в Новосибирске закрывают авиационный учебный центрСегодня в 10:51
- Текст
Под "сценарию" ЧЛУГА.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура потребовала закрыть авиационный учебный центр при ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в ходе проверки заведения были выявлены многочисленные нарушения. В центре отсутствовали необходимые технические средства и наглядные пособия для курсантов, а обучение ряда слушателей велось без должного сертификата, позволяющего осуществлять подобную деятельность. Кроме того, с работавшими в центре преподавателями в ряде случаев не были заключены трудовые договоры.
По итогам проверки в адрес руководителя ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, и пока оно находится на рассмотрении в арбитраже.
Также в Дзержинский районный суд Новосибирска прокуратурой был направлен иск с требованием о запрете деятельности авиационного учебного центра до устранения всех выявленных нарушений.
Получить оперативный комментарий у руководителя авиационного учебного центра и ректора ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина" не удалось.
Стоит отметить, что "сценарий" закрытия авиационного учебного центра при ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина" похож на тот, который использовался на Южном Урале, где Федеральное агентство воздушного транспорта в прошлом году "прикрыло" Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА). Копейский горсуд признал деятельность заведения незаконной, так как в августе 2016 года у училища истек срок действия сертификата Авиационного учебного центра. ЧЛУГА пробовало обжаловать приговор в облсуде, но проиграло вторую "схватку" с Росавиацией.
Ранее по теме:
ЧЛУГА проиграло вторую схватку с Росавиацией
Росавиация закрыла небо наглухо
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
Остались в пролете
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.