Заранее готовивших акции.

В школах Перми, Улан-Удэ и южноуральской деревни Смолино знали о готовящихся подростками акциях, но ни ученики, ни учителя не верили в это. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства, передает "Уралинформбюро".

"Во всех трех случаях нападений об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло", - цитирует Бастрыкин ТАСС.

Следователями установлено, что во всех трех случаях нападавшие интересовались движением колумбайнеров - последователей юных американцев, расправившихся с одноклассниками в 1999 году.

"Все три случая связаны с тем, что ребята входили на сайты с соответствующими направленностями. Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей", - отметил глава СКР.

Нападения на учеников российских школ начались в Перми - 15 января двое подростков с ножами набросились на учеников 4 класса и их педагога. Спустя два дня на Южном Урале двое учеников подрались на перемене, и один из них ударил противника ножом. В Крещение ученик школы в улан-удэнском поселке Сосновый Бор набросился на детей с топором, а затем устроил пожар.

Ранее по теме:

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Резня в пермской школе: что известно на данный момент

В южноуральской школе девятиклассники устроили поножовщину

Девятиклассник из Бурятии порубил школьников топором (ВИДЕО)