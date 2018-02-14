За миллионные долги.

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства в виде наблюдения в отношении авиакомпании "ВИМ-авиа", сообщает ТАСС. Таким образом суд удовлетворил соответствующее заявление истца из Ульяновска АО "Спектр-Авиа". Следующее судебное заседание назначено на 14 июня 2018 года.

Иск о банкротстве был подан АО "Спектр-Авиа" 21 ноября 2017 года. Сумма требований – 3,7 миллиона рублей. В рассматриваемом деле присутствует аналогичное заявление о банкротстве от еще одного кредитора перевозчика – банка "Российский кредит" (сумма требований - 72,7 миллиона рублей). Заявление будет рассмотрено после заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя, передает "Уралинформбюро".

"ВИМ-авиа" свернула полеты в конце сентября 2017 года после ряда задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Причиной ухода с рынка были названы финансовые проблемы и нехватка оборотных средств. Позднее СКР возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве перевозчика. Он задолжал своим сотрудникам 439 миллионов рублей.

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