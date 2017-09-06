Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", - тянули под гитару два студента из УрГУПС на входе в зал МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО", где с минуты на минуту должен был начаться Форум общественной поддержки Евгения Куйвашева - кандидата на пост главы региона на предстоящих выборах.











Участники, держа в руках флажки "Мы за Куйвашева", притормаживали около импровизированной концертной площадки, одобрительно качали головой и шли в зал, где тоже не обошлось без символизма.

"Надежда - мой компас земной, а удача – награда за смелость", - звучало уже со сцены. Многие увидели в этом намек, мол, кандидат в губернаторы Свердловской области 10 сентября верит в их голоса, а в награду обещает выполнить все свои предвыборные обещания.







В зале – 2 000 стульев, приготовленных организаторами, а их катастрофически не хватает, но люди готовы стоять. Ради того, чтобы своим присутствием поддержать Куйвашева многие преодолели долгий путь из своих городов и сел. "Пирожки надо было взять с собой", - перешептывается на галерке проголодавшаяся делегация из Асбестовского городского округа.

Кроме муниципальных чиновников на Форум приехал актив крупных промышленных предприятий Среднего Урала, представители молодежных и ветеранских организаций, участники творческих коллективов.







Пока они махали из зала плакатами с речевками, на сцену с речами по очереди выходили доверенные лица врио губернатора Свердловской области, действующие сенаторы и кандидаты в члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ - Эдуард Россель, Дмитрий Пумпянский, Ирина Левина, Аркадий Чернецкий и другие.







За Евгения Куйвашева они пересказали всю его предвыборную программу, посвященную развитию региона в ближайшие 5 лет. Говорили о подъеме промышленности, возведении жилья для медработников в отдаленных территориях, строительстве новых школ и переходе обучения на одну смену. Де-факто они дали понять, что сам кандидат, как и его программа, им очень близок.







"Мне нравятся амбиции Куйвашева, это характерно для нашего, уральского, характера. Если за что-то браться, то браться серьезно. И его пятилетний план тоже амбициозный – выйти на третье место среди преуспевающих регионов Российской Федерации – это тоже мне нравится. И эта задача преодолима, я уверен в этом", - заявил сенатор и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.







"В 1996 году был лозунг "Выбирай сердцем!" Сердцем хорошо выбирать невесту или жениха, на выборах это делать глупо. Выбирать надо головой, отдавая себе отчет, что несет в себе избирательная программа кандидата и что представляет из себя претендент на высокую должность", - перехватил слово второй представитель Среднего Урала в СовФеде Аркадий Чернецкий.

Итоги выступления сенаторов подвел молодежный эстрадный хор, пропевший под знаменитую "Шизгару": "Судьба свела нас, словно во сне".

Пока в его адрес звучали слова одобрения Евгений Куйвашева сидел в зале и, кажется, чувствовал себя именинником, которого старшие хвалят за хорошие оценки и прилежное поведение. После песни из кинофильма "Карнавал", где в припеве звучало "Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо" выступить дали и ему.







"У меня, как и у любого человека, бывают минуты отчаяния. Но такие слова, которые прозвучали здесь, придают мне огромную силу", - сказал кандидат в губернаторы Свердловской области.

Расходились участники форума в лирическом настроении под песню уральского народного хора "Наша Родина - Урал", сквозь которую прорывались символичные для предстоящего единого дня голосования бодрые речевки знаменитого свердловского премьер-министра Алексея Воробьева "Даешь пятилетку развития!" и "Все на выборы!".

Валентина ЕРЕМЕЕВА