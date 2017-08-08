"Уральская Рублевка" ждет смену власти07 августа в 11:40
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К осени.
Муниципальные выборы, заготовленные для многих муниципалитетов Свердловской области одновременно с губернаторскими 10 сентября, в большинстве своем останутся событиями "районного значения". Чего не скажешь о Сысертском городском округе. Этот муниципалитет не просто спутник Екатеринбурга, он – его лучший коттеджный пригород. Скандалы на "уральской Рублевке", попадающие в прессу, не из гламурной жизни обитателей, а о земельных махинациях местных чиновников, иногда заканчивающихся судебными приговорами.
Глава городского округа, колбасный магнат Александр Карамышев изначально не в ладах с председателем муниципальной Думы Олесей Сирман-Прочитанской. Вопрос в том, останутся ли они у руля власти после выборов нового градоначальника в августе и смены депутатского состава в сентябре? Об этом "Уралинформбюро" расспросило обоих.
- 24 или 31 августа дума выберет нового главу Сысертского городского округа из 8 претендентов. Как вы оцениваете шансы кандидатов на победу?
Фото: admsysert.ru
Карамышев: Кроме как у Дмитрия Нисковских (министр инвестиций и развития Свердловской области – прим.ред.) у остальных семерых кандидатов нет опыта ни административной работы, ни хозяйственной. Можно сказать, что это кандидаты очень слабенькие и очень похожи на "технических", на массовку. Ни одного достойного конкурента у Нисковских нет. Кстати, он единственный, кто тут появился и задал мне вопрос: с чем я столкнусь после избрания?
Это сугубо мое мнение, но я уверен: сегодняшняя дума несет ответственность за новоизбранного главу. Потому что его выбирают одни, а отчитываться о своей работе ему предстоит перед другими. Не факт ведь, что у думы после выборов 10 сентября тот же состав будет.
Фото: dumasysert.ru
Сирман-Прочитанская: Все кандидаты по-своему интересны. Среди них нет пока фаворита, так как претенденты на пост главы Сысерти ещё не проводили встреч с депутатами.
Что касается опыта работы на руководящих должностях и управленческих качеств, то они есть у Владимира Ефимова (замруководителя Кадастровой палаты Свердловской области - прим.ред.), Сергея Патрушева (руководитель предприятия "Уралинвестсервис" – прим.ред.), Александра Красноперова (директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности - прим.ред.). Некоторые кандидаты не первый день в политике, и назвать их "массовкой" нельзя.
И, вообще, мне кажется, что не важно, как зовут главу. Важно, чтобы дороги были хорошими и места в детских садах были.
- Нет опасений, что кто-то из депутатов устроит саботаж и не придет на выборы главы Сысерти, сорвав кворум на думском заседании?
АК: Не выберут главу в августе, выберут 1, 2, 3 или 5 сентября. Весь сентябрь можно так выбирать главу. Я считаю, что это своеобразная уловка, мол, а давайте сейчас пообсуждаем, кто собирается "сделать ноги" с заседания, для того, чтобы отвести подозрения от себя и "перевести стрелки" на другого. Мнения разные у депутатов ходят, разное отношение у депутатов к кандидатам. Тут надо персонально смотреть.
То, что я кого-то могу подговорить на саботаж – ну, это вряд ли. Я для депутатов на сегодняшний день – "сбитый летчик", им незачем прислушиваться к Карамышеву. Какие у меня мотивы? Остаться и.о. главы Сысерти ещё на месяц, максимум? И какие вопросы можно решить за 4 недели?
Я, наоборот, хочу 16-17 августа сложить свои полномочия и поехать в отпуск. Мне очень хочется, чтобы эта кампания побыстрее закончилась.
ОС: Сценарии могут быть самые разные, но я верю, что все мои коллеги – люди состоявшиеся. За эти 5 лет у нас было много кворумных решений, но, слава Богу, никогда ни мои коллеги, ни я не использовали механизмы срыва заседаний думы. Я надеюсь, что это не произойдет и в данной ситуации, потому что каждый из моих коллег несет ответственность перед своими избирателями.
Фото: dumasysert.ru
- Насколько после выборов 10 сентября может обновиться Сысертская дума?
АК: Состав депутатов очень сильно изменится, минимум процентов на 50, так как среди новых кандидатов идет много новых и сильных. В прежнем созыве немало тех, кто потерял доверие избирателей. Тяжело второй раз депутату избираться, для этого ведь нужно честно отработать свой первый срок. У нас есть люди, которые на четвертый срок собираются идти и уже подали заявления. При том, что у избирателей наступила от них усталость, и эти кандидаты уже накопили свой антирейтинг. Их четвертый раз избирают, а ситуация, например, в населенном пункте, который они представляют, не меняется в лучшую сторону.
ОС: Дюжина из 17 действующих сегодня депутатов участвуют в избирательной кампании. Можно предположить, что примерно на половину дума обновится.
Парламент хорошо обновился в 2012 году, когда я стала депутатом. И надо понимать, что в любом деле, как и в деле депутатском, нужно набраться опыта.
Есть среди кандидатов те, кому будут доверять из созыва в созыв, кто будет эффективно работать. А есть люди, которые перегорают уже сразу после избрания, когда понимают, что их ожидания расходятся с реальностью.
- Как вы оцениваете свои шансы на выборах в Думу? Есть ли желание стать ее председателем?
АК: Выборы покажут, кто пройдет голосование и какое отношение у этих людей будет лично к моей персоне.
Чтобы сказать, стану я председателем думы или нет, надо сначала выбраться, а потом уже спрашивать у новоиспеченных депутатов - к кому из кандидатов на этот пост у них больше доверия.
ОС: Меня в детстве скромности учили. Но, если серьезно, то перед тем, как принять решение идти на выборы или нет, я встречалась со своими избирателями. Они сказали - раз у тебя все получилось в этом созыве, то иди и дальше, мы в тебя верим.
Кто станет председателем – зависит от наших коллег: кого они сочтут более достойным, тот и будет.
Что касается других кандидатов на пост думского главы, то достаточно высоки шансы у Александра Карамышева. Он баллотируется по Октябрьскому избирательному округу, где у него колбасная фабрика.
Беседовала Валентина ЕРЕМЕЕВА
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