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Тимониченко предъявил счет ДудкоСегодня в 16:47

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За лечение.

Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимончиенко потребовал денежной компенсации от покушавшегося на его жизнь Олега Дудко. Процесс над экс-главой РУВД Орджоникидзевского района сейчас идет в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.

7 июня состоялся допрос потерпевшего. Тимониченко предъявил счет Дудко за причиненный моральный вред, похищенное имущество и лечение в Израиле, передает корреспондент "Уралинформбюро" из зала суда.

Завершающую часть процесса, где речь идет о состоянии здоровья Тимониченко, закрыли для журналистов по просьбе потерпевшего. Он заявил, что не хочет, чтобы эта информация просочилась в СМИ.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По версии следователей, Олег Дудко выстрелил генерал-майору в голову, забрал ценные вещи и скрылся со своим водителем Игорем Казаковым (ранее суд отправил его на 4,5 года в колонию строгого режима за пособничество, - прим.ред.). Жизнь Тимониченко спасла экстренная операция.

Сам он предполагает, что экс-глава РУВД Орджоникидзевского района мог таить обиду на него с 2001 года. 16 лет назад Тимониченко проводил служебную проверку в отношении Дудко, которого часто видели на работе пьяным. После этого тот лишился должности.

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