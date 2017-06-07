Тимониченко предъявил счет ДудкоСегодня в 16:47
- Текст
За лечение.
Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимончиенко потребовал денежной компенсации от покушавшегося на его жизнь Олега Дудко. Процесс над экс-главой РУВД Орджоникидзевского района сейчас идет в Чкаловском райсуде Екатеринбурга.
7 июня состоялся допрос потерпевшего. Тимониченко предъявил счет Дудко за причиненный моральный вред, похищенное имущество и лечение в Израиле, передает корреспондент "Уралинформбюро" из зала суда.
Завершающую часть процесса, где речь идет о состоянии здоровья Тимониченко, закрыли для журналистов по просьбе потерпевшего. Он заявил, что не хочет, чтобы эта информация просочилась в СМИ.
Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По версии следователей, Олег Дудко выстрелил генерал-майору в голову, забрал ценные вещи и скрылся со своим водителем Игорем Казаковым (ранее суд отправил его на 4,5 года в колонию строгого режима за пособничество, - прим.ред.). Жизнь Тимониченко спасла экстренная операция.
Сам он предполагает, что экс-глава РУВД Орджоникидзевского района мог таить обиду на него с 2001 года. 16 лет назад Тимониченко проводил служебную проверку в отношении Дудко, которого часто видели на работе пьяным. После этого тот лишился должности.
Ранее по теме:
Уволенный за пьянку Дудко 15 лет точил зуб на Тимониченко
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:38
Иван Ургант высмеял "заасфальтированный" в Екатеринбурге пень
"Не попал в программу реновации".Сегодня в 17:36
В Белоярском ГО сельчане обстреляли компанию из Екатеринбурга
Пострадали 3 человека.Сегодня в 17:33
"Романовы" покорили Новый Уренгой
Музыкой и вокалом.Сегодня в 17:32
В Сургуте мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу стройкомпании
В которой работает.Сегодня в 17:22
МРСК Урала поблагодарили за устранение "ураганных" энергоаварий
Специалисты работали круглосуточно.Сегодня в 17:19
Екатеринбургский завод трансформируется в "московскую" новостройку
Проект направлен в облминстрой.Сегодня в 16:48
Свердловчан приговорили к 36 годам за убийство таксистки
У женщины остался 5-месячный ребенок.Сегодня в 16:47
Куйвашев вручил госнаграды 24 свердловчанам
Как металлургам, так и общественным деятелям.Сегодня в 16:47
Тимониченко предъявил счет Дудко
За лечение.Сегодня в 16:38
На главу Богдановича завели уголовное дело
Его заподозрили в растрате.Сегодня в 16:37
Свердловские единороссы ждут оппозицию на поклон
Играть в поддавки не намерены.Сегодня в 16:09
В Екатеринбурге ищут убийцу 55-летнего водителя
Труп которого нашли на трассе.Сегодня в 15:58
Новорожденные двойняшки подсадили Джорджа Клуни на таблетки
Успокоительные.Сегодня в 15:56
В екатеринбургском Академическом появится детсад с уникальным "лицом"
Чтобы отличаться от других.Сегодня в 15:50
Буйный екатеринбуржец вытолкнул кондуктора из трамвая
Не желая платить за проезд.
Ещё в сюжете «Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга»
Главные новости
- Сегодня в 16:38На главу Богдановича завели уголовное дело
- Сегодня в 15:22Уволенный за пьянку Дудко 15 лет точил зуб на Тимониченко
- Сегодня в 15:05"Яблоко" не нашло желающих выдвинуть Ройзмана
- Сегодня в 14:50Екатеринбурженка умерла от клещевого энцефалита
- Сегодня в 11:44Турпоток из России в Анталью вырос на 5300%
Аналитика
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.
Слияние под знаком Ельцина
В УрФУ привыкли ко всему.
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?