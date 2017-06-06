И держать на съемной квартире.

Бывшего главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, на которого покушались минувшей зимой, собирались похитить. Об этом заявил пособник главного обвиняемого Игорь Казаков в ходе слушаний уголовного дела в Чкаловском райсуде 6 июня, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Как заявил Казаков, экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Олег Дудко, обвиняемый в покушении на Тимониченко, заверил, что они борются с "предателями родины" и за это обещан государственный орден.

Сообщники "спелись" в 2010 году, через общего знакомого в милиции. По словам Казакова, Дудко помог ему вытащить его "Газель" со штрафстоянки. "Я ему помогал, он - мне", - пояснил подельник.

"В первые дни знакомства Дудко дал понять, что имеет отношение к секретным службам - что-то типа разведки. Подробнее Дудко начал рассказывать о себе в 2013 году. Рассказывал, что работает во внешней разведке, что его дядя - генерал из Москвы, общается с первыми лицами государства, ездит в Сирию и Украину, был во всех горячих точках планеты. Про себя Дудко говорил, что он действующий сотрудник спецслужб. Потом выяснилось, что когда он рассказывал это все, он уже не был начальником РУВД", - рассказал Казаков.

В 2014 году Дудко впервые попросил Казакова о помощи по делам некого антитеррористического центра. Он следил за различными машинами людей, которые якобы занимаются промышленным шпионажем. При этом за работу Казакову не платили. Более того, порой во время "операций" помощнику приходилось даже потратиться. В частности, он возил Дудко в Челябинск и Златоуст, при этом тот никогда не платил за бензин, Казаков даже покупал ему пирожки на трассе.

Сообщник рассказал, как в 2015 году они следили за Toyota Land Cruiser 200. Позже Казаков привез Дудко на Готвальда, и тот спалил иномарку, пояснив, что она принадлежит предателю родины. На самом деле оказалось, что хозяйка автомобиля - исполнительный директор одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей обвиняемого). После этого Дудко заявил, что за борьбу с предателями им выдадут ордена.

По словам Казакова, за золотистым BMW Тимониченко Дудко следил в течение всего 2015 года. "Дудко утверждал, что это человек, который занимается промышленным шпионажем. Говорил, что цель слежки в том, что в момент выхода Тимониченко из квартиры зайти туда и достать из сейфа флешки и диски. Дудко говорил, что все это согласовано с Москвой. Еще Дудко говорил, что у него личные неприязненные отношения с Тимониченко. Якобы у Дудко есть брат, к смерти которого причастен Тимониченко. Позже выяснилось, что брата у Дудко нет", - рассказал Казаков.

Сначала планировалось похитить Тимониченко. Для этого Дудко даже попросил снять квартиру на поддельный паспорт. Но после Дудко передумал.

В день преступления, когда Казаков заехал за Дудко, тот вылез из кустов с болоньевым баулом. На нем была шапка с прорезью для глаз и кроссовки, на которые были натянуты носки, чтобы не оставлять следов. На Ботанике Казаков и Дудко оставили автомобиль возле киоска с шаурмой, а к дому Тимониченко на Родонитовой пошли пешком. На саму "спецоперацию" Дудко отправился один. Когда он вышел из подъезда, то был весь на взводе, рассказал, что произошла перестрелка, и в квартиру попасть не удалось, так как внутри был кто-то еще.

Позже Дудко в разных местах города избавился от телефонов, используемых во время "спецоперации", а также выкинул паспорт и барсетку Тимониченко. Через 2 дня Казаков уехал в Красноуфимск.

Стоит напомнить, что покушение на Тимониченко произошло утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, его бывший подчиненный Дудко в подъезде выстрелил экс-полицейскому в голову. Бывшего главу городского УВД спасла экстренная операция.

Ранее Казакова приговорили к 4,5 годам строгого режима за пособничество. Сейчас осужденный пытается получить инвалидность. По его словам, у него большая паховая грыжа, 300 граммов титана в позвоночнике и отнимается нога.