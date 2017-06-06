×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд отложил допрос ТимониченкоСегодня в 17:56

  • Текст

Из-за затянувшейся речи Казакова.

Допрос экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко в Чкаловском райсуде пришлось перенести с 6 на 7 июня 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро". Сегодня проходил второй день слушаний уголовного дела о покушении на генерала Тимониченко. Планировалось допросить самого потерпевшего, но речь Игоря Казакова, пособника главного обвиняемого, затянулась.

Последний ранее был осужден на 4,5 года за пособничество Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко. Казаков вещал более 3 часов. В частности, он заявил, что не знал о преступлениях. Его якобы убедили в том, что он помогает спецслужбам в борьбе с предателями родины и промышленными шпионами.

Завтра в 10.00 продолжится допрос Казакова, и только после этого суд приступит к допросу Тимониченко.

Стоит напомнить, что, помимо покушения на генерала, экс-начальнику Орджоникидзевского РУВД Олегу Дудко вменяется еще 5 статей УК РФ - незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта, незаконный оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Ранее по теме:
Генерала Тимониченко собирались похитить

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга»

Главные новости

Аналитика

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×