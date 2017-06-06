Из-за затянувшейся речи Казакова.

Допрос экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко в Чкаловском райсуде пришлось перенести с 6 на 7 июня 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро". Сегодня проходил второй день слушаний уголовного дела о покушении на генерала Тимониченко. Планировалось допросить самого потерпевшего, но речь Игоря Казакова, пособника главного обвиняемого, затянулась.

Последний ранее был осужден на 4,5 года за пособничество Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко. Казаков вещал более 3 часов. В частности, он заявил, что не знал о преступлениях. Его якобы убедили в том, что он помогает спецслужбам в борьбе с предателями родины и промышленными шпионами.

Завтра в 10.00 продолжится допрос Казакова, и только после этого суд приступит к допросу Тимониченко.

Стоит напомнить, что, помимо покушения на генерала, экс-начальнику Орджоникидзевского РУВД Олегу Дудко вменяется еще 5 статей УК РФ - незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта, незаконный оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

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