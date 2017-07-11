×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


AZUR air не выпустили из Екатеринбурга в ДоминикануСегодня в 08:43

  • Текст

Росавиация против.

Росавиация отказала авиакомпании AZUR air в выдаче допуска на совершение чартерных рейсов из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из соответствующего приказа ведомства, доставлять уральских туристов на престижный курорт Пунта-Кана перевозчик намеревался 2 раза в неделю. На чем основывается отказ, в Росавиации не уточнили.

Следует отметить, что рейсы AZUR air регулярно задерживаются. Последний случай произошел буквально накануне: уральские туристы должны были вернуться Москву из Нячанга 9 июля в 22.35, однако прибытие самолета перенесли на 20.00 10 июля. Лишь после этого екатеринбуржцы смогли пересесть на рейс до уральской столицы.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы почти на сутки застряли во Вьетнаме

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×