Росавиация против.

Росавиация отказала авиакомпании AZUR air в выдаче допуска на совершение чартерных рейсов из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает "Уралинформбюро".

Как следует из соответствующего приказа ведомства, доставлять уральских туристов на престижный курорт Пунта-Кана перевозчик намеревался 2 раза в неделю. На чем основывается отказ, в Росавиации не уточнили.

Следует отметить, что рейсы AZUR air регулярно задерживаются. Последний случай произошел буквально накануне: уральские туристы должны были вернуться Москву из Нячанга 9 июля в 22.35, однако прибытие самолета перенесли на 20.00 10 июля. Лишь после этого екатеринбуржцы смогли пересесть на рейс до уральской столицы.



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